Ульрих Нусбаум (в центре) во время встречи с Дмитрием Крутым. Фото Минэкономики

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия обсуждают проекты в области энергетики, промышленности и цифровизации, сообщил журналистам государственный секретарь федерального Министерства экономики и энергетики Германии Ульрих Нусбаум. Он принимает участие в 10-м Дне немецкой экономики в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый визит госсекретаря в Беларусь с целью дальнейшей интенсификации и расширения белорусско-германского сотрудничества. Как отметил Ульрих Нусбаум, сегодня состоялась его встреча с министром экономики Дмитрием Крутым.

"Хочется показать своим визитом, что Германия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью. Сегодня во время встречи мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики, цифровизации. В энергетике конкретные проекты не упоминались, но, не секрет, что Германия находится на передовых позициях в вопросах возобновляемых источников энергии, особенно касательно ветряной энергии", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-