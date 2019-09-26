Беларусь и Германия ориентированы на долгосрочные отношения - Хутерер

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Германия ориентированы на долгосрочные отношения, заявил сегодня посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Манфред Хутерер на полях 10-го Дня немецкой экономики в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существующие отношения между нашими странами устойчивы и ориентированы на долгосрочность. Немецкие компании приходят в Беларусь не для того, чтобы получить быстрые деньги и снова уйти с рынка. Немецкие компании приходят сюда для того, чтобы остаться. Это является частью немецкой торговой и экономической политики", - сказал Манфред Хутерер.

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