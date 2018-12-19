Беларусь и Германия планируют завершить год с товарооборотом $3 млрд

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Германии по итогам текущего года должен составить $3 млрд. Об этом сообщил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в индустриальным парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году сохраняется позитивная динамика двусторонней торговли. За январь-октябрь товарооборот вырос почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,7 млрд. При этом белорусский экспорт увеличился на 35,8% до $1,2 млрд. "Полагаю, что по итогам текущего года мы способны выйти на уровень товарооборота $3 млрд", - сказал Евгений Шестаков.

По его словам, повышается сбалансированность двусторонней торговли. Важно и то, что товарная структура белорусского экспорта в Германию достаточно диверсифицирована: в 2017-2018 годах поставки осуществлялись более чем по 400 товарным позициям.

"Важным направлением экономического взаимодействия остается сфера услуг. Экспорт услуг в Германию в январе-сентябре текущего года увеличился на 20% до $304,6 млн за счет динамичного роста прежде всего компьютерных (+42,4%) и транспортных (+14,8%) услуг", - констатировал замминистра.-0-