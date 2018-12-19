Беларусь и Германия рассчитывают закрепить позитивную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве

19 декабря, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Позитивный перелом в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси с Германией вселяет оптимизм. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков на заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот позитивный перелом, который наметился в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с Германией в 2017-2018 годах, вселяет определенный оптимизм. Надеюсь, что общими усилиями нам удастся закрепить и развить эту положительную динамику", - сказал Евгений Шестаков.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества с Германией имеет большое практическое значение для Беларуси. Во-первых, Германия традиционно входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров страны.

Во-вторых, она является для Беларуси одним из главных партнеров по поставкам широкой гаммы высокотехнологичного оборудования для модернизации белорусских предприятий. "Более половины всего импорта из ФРГ приходится на так называемый здоровый импорт - это машины, оборудование, транспортные средства", - отметил замминистра.

В-третьих, Германия входит в число наиболее крупных инвесторов в белорусскую экономику. В республике зарегистрировано более 300 предприятий с участием германского капитала. За девять месяцев этого года в Беларусь из ФРГ привлечено инвестиций на $334 млн, что более чем в два раза превышает показатели всего 2017 года.

Во время заседания рабочей группы стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы взаимодействия в сферах финансов, энергетики, информационных технологий, повышения квалификации руководящих кадров для белорусской экономики.

В состав делегаций вошли представители органов госуправления Беларуси и Германии, Белорусской торгово-промышленной палаты, индустриального парка "Великий камень", Парка высоких технологий, Банка развития, Беларусбанка, Белорусской универсальной товарной биржи, Германской экономической группы в Беларуси, Германского энергетического агентства, Восточного комитета - Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Представительства немецкой экономики в Беларуси, Немецко-белорусского экономического клуба.

Германские партнеры также посетили ряд объектов "Великого камня", где ознакомились с перспективами развития индустриального парка, особенностями его функционирования и условиями ведения бизнеса.-0-

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