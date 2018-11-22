Беларусь и Германия заинтересованы расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич встретился с исполнительным директором Восточного комитета - Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Утой Кохловски-Каджая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
На встрече обсуждались вопросы активизации белорусско-германского экономического и инвестиционного сотрудничества, управления трудовыми ресурсами, а также возможность создания совместных проектов в IT-сфере.
Участники встречи подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии.-0-
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