Беларусь и Грузия обсудили совместное производство лифтового оборудования

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минпроме состоялась встреча заместителя министра промышленности Андрея Буйневича и Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Кроме того, участниками встречи с грузинской стороны стали президент компании Georgian Airwais Тамаз Гаиашвили и председатель организации "Партнерский фонд" Давид Саганелидзе.

С белорусской стороны в диалоге участвовал гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Сергей Чертков. Это не случайно, так как одним из обсуждаемых вопросов встречи стало сотрудничество в сфере совместного производства лифтового оборудования на территории Грузии. "В этой стране с 2018 года успешно функционирует сборочное производство, созданное в тесной кооперации ОАО "Могилевлифтмаш" и компании SIS Business Service. За период существования проекта произведено порядка 850 единиц лифтов", - рассказали в пресс-службе.

Стороны обсудили возможные варианты дальнейшего двустороннего взаимодействия, наметили перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на рынках третьих стран. Зарубежные гости выразили заинтересованность в более широком представлении продукции, произведенной предприятиями системы Минпрома Беларуси, на грузинском рынке.

"Товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с организациями Грузии в 2020 году превысил $13 млн", - отметили в министерстве.-0-