Беларусь и Индия прорабатывают изменение условий кредитования проекта комплекса "Бремино-Орша"

6 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь и Индия прорабатывают вопрос об изменении условий кредитования проекта мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша". Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии, Бангладеш, Непале, Шри-Ланке (по совместительству) Андрей Ржеусский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство Индии в 2015 году выделило порядка $100 млн на освоение данного проекта. К сожалению, в силу ряда причин эти средства не были освоены. Одна из причин - связанный кредит. Связанность его до 75%, что не совсем устраивает нашу сторону. Соответственно, мы пытаемся вести переговоры, уменьшить до 40% (в идеале, конечно, 30%). Но даже если будет 50% - это будет намного лучше, чем сейчас", - рассказал дипломат.

Кроме того, стороны ищут проекты, которые могут быть реализованы в этой особой экономической зоне. По словам посла, определенные наработки уже имеются.

Сегодня в Белорусской торгово-промышленной палате прошла встреча с почетными консулами Беларуси в Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке. Программой, в частности, были предусмотрены переговоры представителей белорусского бизнеса с дипломатами в формате B2D, во время которых планировалось рассмотреть перспективы взаимодействия по расширению экспорта, вопросы сбыта белорусской продукции.-0-