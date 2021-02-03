Беларусь и Индонезия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и объединение Indonesia Trade, Tourism and Investment Club (ITTIC) во время белорусско-индонезийской видеоконференции подписали меморандум о сотрудничестве и взаимной поддержке в развитии торгово-экономических отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе центра.

Мероприятие состоялось при поддержке посольства Беларуси в Индонезии и было посвящено развитию сотрудничества между странами в области машиностроения.

"Индонезия - очень важный партнер Беларуси в Южной Азии. Демонстрируя устойчивые темпы экономического развития, эта страна входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Кроме того, Индонезия с населением более 275 млн человек занимает одну из ведущих позиций по объему внутреннего рынка. Это страна с развитой индустрией, и у нас уже есть опыт поставок БЕЛАЗов и другой техники на этот рынок. Наша задача - расширять свое экономическое присутствие в данном регионе", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо. - В Индонезии находится штаб-квартира АСЕАН, которая объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии. Это соглашение откроет для нас возможность на правовой основе активизировать контракты, обмениваться информацией по двусторонним экспортно-импортным поставкам и углублять сотрудничество между нашими странами".

Во время видеоконференции индонезийские партнеры ознакомились с возможностями передовых белорусских машиностроительных компаний и их представительств в Юго-Восточной Азии. Речь об ОАО "АМКОДОР", BELAZIA PTE.LTD (представительство ОАО "БЕЛАЗ"), ООО СП "МАЗ Азия" (представительство ОАО "МАЗ") и Beltyre Asia Pte. Ltd. (представительство ОАО "Белшина"). С белорусской стороны участие в мероприятии также приняли ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" и ОАО "Могилевлифтмаш".

Эксперты по развитию горнодобывающей отрасли Индонезии рассказали о высокой потребности в качественной горнодобывающей, специализированной технике и готовности отраслевых компаний к диалогу с белорусскими партнерами.-0-