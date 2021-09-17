Беларусь и Ирак готовятся к заседанию совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

17 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в Российской Федерации и Республике Беларусь (по совместительству) Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом аль-Хуссайни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Ирака в Багдаде в июне 2021 года.

Особое внимание было уделено подготовке очередного заседания совместной белорусско-иракской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также организации визитов в Беларусь руководителей иракских министерств и компаний для проработки конкретных двусторонних проектов.

Обсуждены также вопросы взаимодействия двух стран в образовательной и гуманитарной сферах.-0-