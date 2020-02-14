Беларусь и Иран на заседании экономической комиссии разработают дорожную карту сотрудничества

14 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Иран на очередном заседании совместной экономической комиссии намерены разработать дорожную карту сотрудничества. Об этом сообщил посол Ирана в Беларуси Саид Яри, выступая сегодня на мероприятии по случаю 41-й годовщины победы Исламской революции в Иране, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратил внимание, что 41 год назад под руководством Имама Хомейни победило массовое движение иранского народа против внутренней тирании и иностранного господства. "Плодами революции стали независимость, свобода и достоинство иранского народа. За прошедшие годы были проделаны огромные шаги в развитии экономики, промышленности и научного прогресса, и в настоящее время Иран не только стал самодостаточной страной, но и занимает ведущие мировые позиции во многих сферах и отраслях", - заявил он.

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что двусторонние отношения между Ираном и Беларусью, сформированные с самого начала на основе взаимного доверия, уважения и общих интересов, за последние 27 лет развиваются по всем направлениям. "За прошедший год произошли значительные позитивные сдвиги в двусторонних и многосторонних отношениях, в том числе состоялся ряд важных мероприятий. В частности, 5-й раунд белорусско-иранских политических консультаций в Тегеране, визит членов парламентской группы дружбы в Тегеран, визит иранского министра спорта и молодежной политики в Минск, а также визит главы иранской Организации радио и телевидения в белорусскую столицу. Кроме того, подписано соглашение о системе содействия взаимной торговле, а в Минске прошел Деловой белорусско-иранский форум.

Саид Яри также обратил внимание: "В настоящее время мы готовимся к проведению летом 15-го заседания совместной белорусско-иранской экономической комиссии, на котором надеемся разработать дорожную карту торгово-экономического сотрудничества с тем, чтобы придать дополнительный импульс отношениям".

По словам дипломата, между странами налажено взаимовыгодное сотрудничество в региональных и международных организациях. Иран и Беларусь являются наблюдателями в Шанхайской организации сотрудничества. "Подписание соглашения о преференциальной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом откроет ясную перспективу для регионального торгово-экономического сотрудничества и новую главу в двусторонних отношениях Ирана с Беларусью как одной из стран - основательниц данного союза", - заявил посол.

Он отметил, что в области внешней политики Иран выступает за конструктивное взаимодействие и усилия по урегулированию международных и региональных вопросов посредством диалога и сотрудничества.

От имени иранского народа и правительства посол выразил солидарность дружественному народу и правительству КНР в связи с жертвами коронавируса.

В свою очередь министр промышленности Беларуси Павел Утюпин подчеркнул, что Иран прошел непростой путь к своей независимости и суверенитету, а иранский народ добился многого для развития государства. Он также отметил, что Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с этой страной.-0-