Беларусь и Иран подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Ирана о системе содействия взаимной торговле подписали председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и глава Таможенной администрации Ирана Махди Мирашрафи, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Документ утвержден в процессе работы Политической комиссии Всемирной таможенной организации в Сеуле (Республика Корея). Соглашение определяет основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена данными между таможенными органами двух стран и нормами, стандартами и рекомендациями ООН, Всемирной таможенной организации, национальными законодательствами, а также с учетом международного передового опыта.

"Практическая реализация изложенных в документе норм будет содействовать упрощению взаимной торговли, позволит повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению товарооборота между Беларусью и Ираном, а также созданию комфортных условий для внешнеэкономической деятельности отечественных субъектов хозяйствования", - отметили в ГТК.-0-