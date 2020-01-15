Беларусь и Италия рассмотрят вопрос создания совместного субпарка в "Великом камне"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянско-белорусский субпарк в будущем может быть создан в индустриальном парке "Великий камень". Этот вопрос среди прочих был рассмотрен сегодня в Риме на семинаре, посвященном Беларуси и возможностям ее рынка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Семинар был организован при Главном офисе Ассоциации строителей Италии (ANCE). "Великий камень" был презентован итальянским компаниям как самый масштабный и выгодный проект для развития бизнеса.

Во время семинара состоялись B2B-переговоры с владельцами и руководителями итальянских компаний, заинтересованных в налаживании сотрудничества с белорусским бизнесом и инвестировании в проекты "Великого камня". Среди них крупные промышленные и инжиниринговые компании, а также строительные и банковские организации, бизнес-ассоциации.

"Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Ассоциацией индустриальных парков Италии в отношении создания совместной сети предприятий-резидентов, привлечении компаний, базирующихся в итальянских парках, в Беларусь и рассмотрении вопроса возможного создания в будущем итальянско-белорусского субпарка в "Великом камне", - отметили в парке.-0-