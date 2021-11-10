10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Якутия планируют расширить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сказал заместитель министра экономики Сергей Митянский на открытии выставки продукции Республики Саха (Якутия) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством Беларуси принято решение по расширении сотрудничества с российскими регионами. Минэкономики назначено координатором по взаимодействию с Республикой Саха. Работа только началась, у нас есть планы по сотрудничеству в различных направлениях. В частности, в области экономики, культуры, инноваций, образования", - рассказал Сергей Митянский.

Между Беларусью и Якутией уже наработаны связи в сфере машиностроения (в регион поставляются белорусские автомобили, шины), а также продовольствия. "Сегодня на заседании рабочей группы мы попробуем найти новые точки роста и взаимодействия между нашими регионами. Рассчитываем на увеличение товарооборота как в части экспорта белорусской продукции в Якутии, так и импорта российских товаров к нам", - подчеркнул он.

В Минске с 10 по 14 ноября проходит выставка продукции из Якутии. "Каждый регион России уникален - у каждого своя культура, традиции. Сегодня на выставке мы можем увидеть самобытность и богатство культуры народов Якутии, посетители смогут ознакомиться с товарами, которые производятся в этой республике. Также здесь присутствуют руководители ведущих бизнес-союзов, бизнес-ассоциаций, поэтому данное мероприятие - важный шаг к укреплению торговых и экономических связей между Беларусью и Якутией", - отметил замминистра.-0-