13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЮАР планируют укреплять контакты деловых кругов. Об этом шла речь во время онлайн-встречи руководства Белорусской торгово-промышленной палаты с председателем ТПП Южной Африки Мтхо Ксулу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Стороны рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и ЮАР, приоритеты для развития контактов деловых кругов, основные направления взаимодействия. В том числе обсуждалась возможность организовать мероприятия для бизнеса во время пятого заседания белорусско-южноафриканского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также контактно-кооперационную биржу на специализированной продовольственной выставке Africa's Big 7 в Йоханнесбурге в 2021 году.

Во встрече также участвовали посол Беларуси в Южно-Африканской Республике Александр Сидорук и заместитель председателя БелТПП Денис Мелешкин.

Онлайн-мероприятие прошло при содействии белорусского посольства в ЮАР.-0-

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