Беларусь и ЮАР разрабатывают проект сборочного производства тракторов

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Южно-Африканская Республика разрабатывают проект создания сборочного производства белорусских тракторов. Об этом посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии Александр Сидорук рассказал в интервью журналу "Конъюнктура рынков", сообщает БЕЛТА.
"Разрабатывается проект создания сборочного производства белорусских тракторов в ЮАР, проявляет заинтересованность в аналогичных проектах и Мозамбик", - отметил дипломат.
По его словам, у предприятий Беларуси есть успешные примеры промышленной кооперации с африканскими странами. Так, в Замбии уже функционирует сборочное предприятие белорусских тракторов, полностью созданное при поддержке местного государственного финансирования.
Александр Сидорук добавил, что в вопросе создания сборочных производств белорусской техники главным сдерживающим фактором является очень осторожный подход предприятий как к взаимодействию со своими зарубежными структурами, так и к работе на рынке региона Южной Африки в целом.
"Например, главной проблемой в переговорах с ОАО "МТЗ" и ОАО "МАЗ" о создании совместных сборочных предприятий в Анголе остается неготовность белорусских промышленных гигантов к соинвестированию в эти проекты. Для ангольской стороны такой подход неприемлем, потому что он не гарантирует готовность белорусских партнеров к долгосрочному присутствию в Анголе и их заинтересованность в эффективном функционировании сборочных предприятий, в том числе управлении ими", - пояснил посол.-0-
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