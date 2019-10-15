Беларусь и Калужская область подготовят программу сотрудничества до 2023 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Калужская область России подготовят новую программу сотрудничества на 2021-2023 годы. Такое решение принято по итогам проведения четвертого заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и первого заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Денисова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Более 25 белорусских предприятий-производителей со всех регионов страны участвуют в ярмарке "Неделя Республики Беларусь в Калуге". В частности, представлена продукция предприятий "Купалинка", "Свiтанак", "Бабушкина крынка", "Коммунарка", "Спартак", "Красный пищевик", Гродненского мясокомбината, экспонируется дорожная техника МАЗ.

Научно-техническое сотрудничество Беларуси с Калужской областью осуществляется через совместные проекты с научными организациями Обнинска по линии подготовки высококвалифицированных кадров для ядерной энергетики, а также совместных межакадемических программ по обмену опытом, сейсмическими и геофизическими данными. Что касается экономического сотрудничества, то за первое полугодие 2019 года двусторонний товарооборот составил $295,4 млн (108,8% к уровню аналогичного периода 2018 года).-0-