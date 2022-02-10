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10 февраля 2022, 11:02

Беларусь и Карачаево-Черкесия подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

Фото Госкомимущества
Фото Госкомимущества

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Карачаево-Черкесская Республика России подписали план мероприятий (дорожной карты) по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2022-2024 годы. Подписание документа состоялось в Государственном комитете по имуществу в формате видео-конференц-связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт комитета.

Дорожная карта предусматривает реализацию совместных проектов в области машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса, развитие сотрудничества в области аграрного образования и науки, обмен опытом в сфере территориального планирования и градостроительства, а также содействие росту объемов и расширению ассортимента поставок сельскохозяйственной продукции, продовольствия.

"Данное мероприятие подчеркивает серьезность намерений Беларуси и Карачаево-Черкесской Республики в углублении взаимовыгодного сотрудничества, - сказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, приветствуя зарубежных коллег. - Убежден, что реализация положений дорожной карты придаст новый импульс стратегическому взаимодействию по самому широкому спектру вопросов".

Дмитрий Матусевич также подчеркнул, что перспективы двусторонних торгово-экономических отношений укреплены общностью взглядов в необходимости развития максимально плодотворного и эффективного сотрудничества.

В свою очередь заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Евгений Поляков отметил, что отношения между государственными органами находятся на высоком уровне и достаточно прогрессивно развиваются.

"Для России Беларусь является братской республикой. Уже сегодня можно констатировать, что Беларусь является для нас важным партнером в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, машиностроении, а также в сфере экономики и транспорта. При этом потенциал дальнейшего развития гораздо больший. В этой связи уверен, что подписание дорожной карты будет способствовать усилению и значительному укреплению уже существующих двусторонних взаимоотношений", - сказал Евгений Поляков.

В Госкомимуществе отметили, что дорожная карта разработана в развитие подписанного в 2018 году соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.-0-

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