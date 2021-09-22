Беларусь и Катар планируют активизировать инвестиционные и торгово-экономические отношения

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-катарских межмидовских политических консультаций прошел в Дохе с участием заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и генерального секретаря Министерства иностранных дел Катара Ахмада Хассана аль-Хаммади. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в политической, гуманитарной, спортивной, авиационной сферах, совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействие по линии парламентов и в международных организациях.
"Особый акцент был сделан на активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике", - отметили в МИД.
Прошли встречи Николая Борисевича и председателя правления Банка развития Беларуси Александра Егорова с руководством Министерства торговли и промышленности Катара, Катарского инвестиционного агентства и Катарского банка развития. Обсуждались перспективы кредитно-инвестиционного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. "В Министерстве торговли и промышленности Катара достигнута договоренность о сроках проведения в Минске очередного заседания межправительственного совместного комитета, а также белорусско-катарского делового совета", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.-0-