1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича и министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"На сегодняшний день в Беларуси производство основных строительных материалов является экспортно ориентированным. Строительный сектор готов к многостороннему сотрудничеству и заинтересован в развитии и наращивании торгово-экономических связей с Казахстаном", - подчеркнул Руслан Пархамович.

Министр также отметил, что Беларусь имеет значительный опыт в части экспорта строительных услуг и готова оказать содействие в возведении современного и комфортного жилья. "Белорусские специалисты хорошо зарекомендовали себя на зарубежных строительных площадках: их труд и его результаты имеют высокие оценки и отличаются первоклассным качеством", - отметил Руслан Пархамович.

В свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал белорусского коллегу об основных направлениях деятельности строительного комплекса Казахстана и выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в сфере промышленности таких строительных материалов, как санитарный фаянс, теплоизоляционные и кровельные материалы, напольные покрытия и др.

Также в рамках переговоров с участием министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко, заместителя председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадия Диковицкого обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере транспорта и деревообрабатывающей промышленности.-0-