Беларусь и Казахстан могут подписать договор о поставках нефти в 2020 году

6 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Договор о поставках казахстанской нефти в Беларусь может быть подписан в начале следующего года, сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

"Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, ее больше интересует сырье для переработки, а потом уже получать готовые продукты. Поэтому, я думаю, они в нашем бензине не заинтересованы. Общее количество, которое на переговорах озвучено, порядка 3,2 млн т они хотели бы получить нефти и темных нефтепродуктов", - сказал Асет Магауов.

По его словам, консенсус уже найден. "Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры, согласование с другими министерствами, соответствующие виды экспертизы и только потом выходить на подписание. Когда договоримся по объемам с белорусской стороной, после этого можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки, разговаривать с коллегами из России", - отметил вице-министр.

Он также рассказал о примерных сроках заключения договора на поставку нефти в Беларусь. "Если мы достаточно быстро пройдем наши внутригосударственные процедуры, экспертизы, потом у нас следует согласование с Минюстом и в конце экспертиза со стороны МИД, это все, я думаю, не меньше месяца должно занять", - заверил представитель Минэнерго.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об интересе к возможности поставки нефти из Казахстана.-0-