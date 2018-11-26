26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан намерены вместе выпускать беспилотники, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин сегодня на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ожидаем, что в ближайшее время мы приступим к реализации совместного проекта по производству белорусских беспилотников в Казахстане, - отметил Александр Турчин. - Надеемся, что темпы взаимодействия в IT-сфере будут нарастать и к уже успешно реализованным в этой области совместным инициативам прибавятся новые значимые проекты".
"Уделяя приоритетное внимание промышленной кооперации, сотрудничеству в областях сельского хозяйства и транспорта, считаем необходимым придать дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, сотрудничеству в IT-сфере, областях космоса и высоких технологий", - подчеркнул первый вице-премьер.
Белорусская сторона готова активно участвовать в совместных инфраструктурных и промышленных проектах. "В качестве самостоятельного направления или составной части инициативы экономического пояса Шелкового пути интерес представляет совместное использование потенциала свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота" на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - считает Александр Турчин. Он предложил рассмотреть вопрос о взаимном инвестировании и создании новых совместных проектов в Беларуси и Казахстане, нацеленных на работу с Китаем и европейскими странами.
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин также выступил за расширение производственной кооперации с Беларусью. По его словам, проблемные вопросы уже обсуждены, теперь надо реализовать договоренности на практике.
Казахстан также заинтересован вместе с Беларусью увеличивать объем контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай, развивать инвестиционное сотрудничество и расширять поставки казахстанских товаров на белорусский рынок.
По итогам сегодняшнего заседания правительства Беларуси и Казахстана подпишут дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы.-0-
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