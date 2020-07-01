Беларусь и Казахстан обеспокоены появлением в России нового барьера в сфере госзакупок

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза проведут консультации по проблемным вопросам в сфере государственных закупок. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам совещания председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и членов Коллегии (министров) ЕЭК Серика Жумангарина и Гегама Варданяна с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

"Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением доступа промышленной продукции стран ЕАЭС к государственным (муниципальным) закупкам Российской Федерации в связи с принятием постановления правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства", - проинформировали в ЕЭК.

"По этому поводу есть обращения государственных органов Беларуси и Казахстана, целого ряда министерств, - отметил Михаил Мясникович. - Много обращений от хозяйствующих субъектов. Стороны обеспокоены тем, что начало применения постановления №616 в России приведет к возникновению нового торгового барьера".

По данным сторон, уже зафиксированы отказы в участии в государственных и муниципальных закупках на территории России. "И возникшую ситуацию, как считают представители ряда государств союза и ЕЭК, требуется изменить", - заявили в пресс-службе.

Принято решение рассмотреть 2 июля на консультациях с представителями государств ЕАЭС варианты урегулирования проблемных вопросов. "Это необходимо для устранения возможных препятствий на едином союзном рынке и обеспечения доступа хозяйствующих субъектов стран союза к государственным закупкам Российской Федерации", - добавили в ЕЭК.-0-