Беларусь и Казахстан обсудили дальнейшее сотрудничество в области сельского хозяйства

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых главами правительств Беларуси и Казахстана 5 февраля в городе Алматы.

"Обсужден также ход подготовки визита в Беларусь казахстанской делегации во главе с Сапарханом Омаровым, в рамках которого планируется обсуждение отдельных направлений взаимодействия двух стран, включая обмен опытом в сфере растениеводства, мясного и молочного животноводства", - проинформировали в МИД.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в ближайшее время второго заседания совместной казахстанско-белорусской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.-0-