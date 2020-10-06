Беларусь и Казахстан обсудили предстоящее заседание торгово-экономической межправкомиссии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан обсудили проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"5 октября состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Павла Утюпина с министром торговли и интеграции Республики Казахстан Бахытом Султановым, - рассказали в пресс-службе. - На встрече стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, а также перспективы проведения очередного заседания межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".

Основным международно-правовым документом, определяющим приоритетные направления двусторонних усилий по развитию межгосударственных отношений, является договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и сотрудничестве. Всего между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан заключено и действует более 80 международных договоров.

Главы государств Беларуси и Казахстана перед правительствами двух стран поставили конкретные задачи по всестороннему развитию белорусско-казахстанских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического, инвестиционного и научно-технологического сотрудничества.-0-