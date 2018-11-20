Беларусь и Казахстан планируют по итогам года приблизится к товарообороту в $1 млрд - Ертысбаев

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан планируют по итогам года приблизится к товарообороту в $1 млрд. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси, постоянный полномочный представитель Казахстана при уставных и других органах Содружества Ермухамет Ертысбаев. Он принял участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества в Исполкоме СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президенты Беларуси и Казахстана поставили задачу довести товарооборот между странами до $1 млрд. Я думаю, в этом году мы сможем близко подойти к этой цифре. Это очень важный показатель, потому что чем больше товарооборот, тем больше поступления в бюджеты. Отрадно отметить еще и тот факт, что Беларусь и Казахстан подписали договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Говоря о странах Содружества, он добавил, что объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 25% и составил $164 млрд. "Это достаточно внушительные цифры. И самое главное, что динамика роста наблюдается и в этом году. При этом нужно отметить, что львиную долю здесь составляют Беларусь, Казахстан и Россия", - констатировал посол.

Он подчеркнул, что более чем за четверть века СНГ показало себя достаточно эффективной организацией. "Во-первых, Содружество не позволило разорвать исторические узы между народами, межхозяйственные и межэкономические связи, которые были в СССР. И в то же время дало возможность укрепить суверенитет стран, которые вошли в это объединение", - уверен Ермухамет Ертысбаев.-0-