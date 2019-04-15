Беларусь и Казахстан планируют создать СП по сборке рентгеновской техники

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан планируют создать совместное производство рентгеновской техники. Вопрос прорабатывает подкомиссия по развитию сотрудничества в инновационной сфере Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Сената Парламента Казахстана. Об этом сегодня журналистам сообщил сопредседатель подкомиссии, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь входит в четверку ведущих стран мира по производству досмотровой техники с искусственным интеллектом, медтехники мирового класса, включая томографы. Белорусская сторона намерена выпускать такую технику совместно с Казахстаном. "Идея в том, чтобы мы одновременно работали по периметру Беларуси и Казахстана с тем, чтобы вести бизнес с партнерами в третьих странах", - пояснил Сергей Рахманов.

Он рассказал и о других перспективных направлениях сотрудничества. При содействии подкомиссии в Астане (теперь Нур-Султан. - Прим. БЕЛТА) открылось тепличное хозяйство с освещением светодиодными лампами производства центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси. "Это высокотехнологичный проект, реализация которого гарантирует повышение урожайности овощей в два раза. Планируем расширять это направление", - отметил Сергей Рахманов.

Договоренность о создании подкомиссии была достигнута осенью 2018 года. Парламентарии курируют знаковые проекты, в их числе организацию в Казахстане совместного производства беспилотников, средств защиты информации, развитие сотрудничества между Парком высоких технологий Беларуси и международным финансовым центром "Астана", где могут быть эффективно использованы белорусские разработки.

Члены подкомиссии парламентскими методами содействуют реализации дорожной карты развития сотрудничества Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы.

В качестве составной части инициативы Экономического пояса Шелкового пути интерес представляет совместное использование потенциала свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота" на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-