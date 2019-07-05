Беларусь и Казахстан по итогам года могут выйти на товарооборот в $1 млрд

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан по итогам 2019 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд. Об этом шла сегодня речь во время белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения Беларуси с Казахстаном развиваются очень динамично и позитивно. В Казахстане работают 40 наших субъектов товаропроводящей сети и 256 предприятий с белорусским участием, 49 предприятий с казахстанским капиталом работают в нашей стране. Товарооборот подрастает постоянно, мы близки к тому, чтобы выйти на $1 млрд", - сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович. В 2018 году товарооборот превысил $890 млн, сальдо сложилось положительным для Беларуси.

Белорусско-казахстанское сотрудничество налажено в соответствии с дорожной картой, белорусская сторона оказывает помощь в масштабных проектах, например, в программе индустриализации Казахстана. Кроме того, развивается взаимодействие на площадке Евразийского экономического союза.

По словам Владимира Улаховича, сегодня на заседании делового совета обсудят развитие промышленной кооперации, торговых связей, вопросы логистики с учетом участия двух стран в инициативе "Пояс и путь".

Отвечая на вопрос о перспективах поставки казахстанской нефти и газа в Беларусь, Владимир Улахович отметил, что это серьезный вопрос, решение которого требует проработки и выстраивания логистики. "Это большая серьезная перспектива, Казахстан - богатейшая в плане ресурсов страна", - добавил он.

Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев рассказал, что двусторонний товарооборот в I квартале 2019 года составил $257 млн. По его словам, белорусская продукция широко представлена на казахстанском рынке, и Казахстан также намерен серьезно расширять свое присутствие в Беларуси.-0-