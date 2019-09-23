Беларусь и Китай будут сотрудничать в области конкурентного и ценового надзора

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Главное государственное управление по регулированию рынка (ГУРР) Китайской Народной Республики подписали сегодня в Минске меморандум о сотрудничестве в области конкурентного и ценового надзора, защиты прав потребителей и регулирования рекламной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что сотрудничество между Беларусью и Китаем носит стратегический характер. Он выразил уверенность, что подписание меморандума между двумя ведомствами придаст новый дополнительный импульс белорусско-китайскому сотрудничеству.

Владимир Колтович обратил внимание, что антимонопольный орган в Беларуси был создан всего три года назад. В то же время китайскому ГУРР исполнился только год. "Как обычно, новые государственные органы сталкиваются с принципиально одинаковыми задачами, прежде всего по становлению, подбору специалистов, а главное - по созданию и наработке антимонопольных практик", - отметил он.

С подписанием меморандума стороны смогут, во-первых, обмениваться информацией. "На втором этапе мы будем взаимодействовать в рамках проведения совместных анализов рынка, рассмотрения случаев нарушения правил конкуренции транснациональными корпорациями, поскольку сегодня глобализация мировой экономики стирает границы между государствами", - добавил министр.

В свою очередь китайская сторона также выразила заинтересованность в обмене опытом с белорусскими коллегами.

С момента создания МАРТ подписал меморандумы о сотрудничестве с десятью странами, до конца текущего года планируется подписать еще три.-0-