Беларусь и Китай будут сотрудничать в области конкурентного и ценового надзора

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:38 МЧС Беларуси присоединилось к Tetris Challenge Калейдоскоп
14:34 Владельцу таксы, которая укусила девочку в Ратомке, дали штраф в Br765 Происшествия
14:23 Беларусь может снизить выбросы парниковых газов на 33% по сравнению с 1990 годом - эксперт Общество
14:15 В Сморгонском районе женщина избила сожителя: мужчина в коме Происшествия
14:12 Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе Происшествия
13:59 Митрополит: Беларусь является примером добрых взаимоотношений религиозных организаций и государства Общество
13:57 Василевский и Оливейра пробились в 1/4 финала парного разряда на турнире в Чжухае Спорт
13:55 Беларусь и Китай будут сотрудничать в области конкурентного и ценового надзора Экономика
13:48 За 30 лет более 1 млн белорусских детей прошли оздоровление за рубежом Общество
13:38 Белорусская делегация принимает участие в саммите ООН по климату Общество
13:35 Белорусские предприятия представят свою продукцию на крупнейшей промышленной выставке в Южной Азии Экономика
13:32 Капсулу с землей с мест воинских захоронений Брагинского района передали в Минск Регионы
13:31 Объекты соцсферы Минской области начинают подключать к отоплению Регионы
13:21 Лось спровоцировал ДТП в Жлобинском районе: пострадали два человека Происшествия
13:09 Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет в БЕЛТА 25 сентября Экономика
13:04 Доллар и российский рубль на торгах 23 сентября подорожали, евро подешевел Экономика
13:03 Суд ужесточил наказание жителю Быховского района за поджог дома односельчанина Происшествия
12:57 В Барановичах легковушка сбила школьника на нерегулируемом переходе Происшествия
12:53 Победу в медальном зачете ЧМ по боксу в Екатеринбурге завоевали представители Узбекистана Спорт
12:51 В Могилевской области выработали перспективную программу до 2025 года по развитию производств Регионы
12:40 Молодежный театр откроет сезон постановкой литовского режиссера Альгирдаса Латенаса Афиша
12:37 В Ивацевичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП Происшествия
12:28 В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление Регионы
12:27 Прохладная погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
12:24 Банкротство туроператора Thomas Cook напрямую не скажется на белорусских туристах - Минспорт Общество
12:19 Зеленский подписал закон об импичменте президента В мире
12:15 СК РФ установил обстоятельства убийства Михаила Круга В мире
12:15 Минометную мину доставили на стройплощадку Детской деревни в Гомеле вместе с бетоном Происшествия
12:09 Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год Экономика
12:00 Отопительный сезон начинается в Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
23 сентября 2019, 13:55

Беларусь и Китай будут сотрудничать в области конкурентного и ценового надзора

Фото из архива
Фото из архива

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Главное государственное управление по регулированию рынка (ГУРР) Китайской Народной Республики подписали сегодня в Минске меморандум о сотрудничестве в области конкурентного и ценового надзора, защиты прав потребителей и регулирования рекламной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что сотрудничество между Беларусью и Китаем носит стратегический характер. Он выразил уверенность, что подписание меморандума между двумя ведомствами придаст новый дополнительный импульс белорусско-китайскому сотрудничеству.

Владимир Колтович обратил внимание, что антимонопольный орган в Беларуси был создан всего три года назад. В то же время китайскому ГУРР исполнился только год. "Как обычно, новые государственные органы сталкиваются с принципиально одинаковыми задачами, прежде всего по становлению, подбору специалистов, а главное - по созданию и наработке антимонопольных практик", - отметил он.

С подписанием меморандума стороны смогут, во-первых, обмениваться информацией. "На втором этапе мы будем взаимодействовать в рамках проведения совместных анализов рынка, рассмотрения случаев нарушения правил конкуренции транснациональными корпорациями, поскольку сегодня глобализация мировой экономики стирает границы между государствами", - добавил министр.

В свою очередь китайская сторона также выразила заинтересованность в обмене опытом с белорусскими коллегами.

С момента создания МАРТ подписал меморандумы о сотрудничестве с десятью странами, до конца текущего года планируется подписать еще три.-0-

Теги
Беларусь Китай Министерство антимонопольного регулирования и торговли сотрудничество торговля
Новости рубрики Экономика
Фото machineryasiaexpo.com Белорусские предприятия представят свою продукцию на крупнейшей промышленной выставке в Южной Азии
Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет в БЕЛТА 25 сентября
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 23 сентября подорожали, евро подешевел
Фото из архива Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год
Роман Головченко Экспорт предприятий Госкомвоенпрома в 2019 году превысит $1 млрд - Головченко
Оршанский авиаремонтный завод. Фото из архива Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
Главное
Александр Лукашенко и Роман Головченко Лукашенко: Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна принимать меры для своей безопасности
Лукашенко о выделении финансирования: просто под обещания денег не будет, нужен четкий расчет
Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год
Более 20 пар молодоженов, вальс и незабываемая фотосессия… Как прошла Свадебная феерия в "Маяке Минска"
Топ-новости
МИД Беларуси 23 сентября проведет в фейсбуке консультацию по визовому соглашению с ЕС
Пресс-конференция об организации питания детей в учреждениях образования пройдет в БЕЛТА 24 сентября
Граждане Беларуси получат СМС о начале переписи населения
100 000 рублей и тысячи других денежных призов будут разыграны во вторник в игре "Удача в придачу!"
В минских школах, детсадах и больницах начинают включать отопление
Онлайн-конференция о нарушениях законодательства о госзакупках пройдет в БЕЛТА 25 сентября
Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 24 сентября
Купаловский театр "Пикником" отмечает свое 100-летие и позволяет прикоснуться к творческому процессу
Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе
МЧС Беларуси присоединилось к Tetris Challenge
В Беларуси убрана почти половина площадей картофеля
Утечка нефти из трубопровода "Дружба" произошла в Польше
Землетрясения в Албании повредили более 560 зданий
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник еврейской культуры прошел в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.