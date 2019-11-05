Беларусь и Китай договариваются о расширении допуска белорусских товаров на рынок КНР

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай договариваются о расширении допуска белорусских товаров на китайский рынок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Эта тема рассматривалась на сегодняшней встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с заместителем министра главного таможенного управления КНР Ли Го. В мероприятии также участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. "Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением допуска белорусских товаров на китайский рынок, и договорились о начале процедуры аккредитации новых видов белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в КНР", - рассказали в дипмиссии.

По итогам встречи стороны подписали протокол по карантинным требованиям для экспорта из Беларуси мяса птицы, предусматривающий допуск широкого перечня куриного мяса на китайский рынок. Встреча состоялась во время работы II Китайской международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае.-0-