10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на бизнес-форуме "Китай - Беларусь: торгово-экономические отношения, перспективы сотрудничества, инвестиционный потенциал", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество между нашими странами развивается очень динамично, в прошлом году товарооборот достиг исторического максимума и превысил сумму в $4,6 млрд, а всего 7-8 лет назад это было примерно в два раза меньше. Очень заметен рост экспорта с белорусской стороны и прежде всего продуктов питания, которые сегодня уже пользуются большим успехом у китайских потребителей, - отметил Владимир Улахович. - В этом году по объективным причинам мы не можем похвастаться очень высокими темпами роста нашего товарооборота, но тем не менее и в условиях пандемии мы намерены укреплять наше сотрудничество и добиваться конкретных серьезных результатов, которые определены руководителями двух стран". По словам руководителя БелТПП, речь идет о расширении торговли, а также сотрудничества и взаимодействия в логистической и транспортной сферах через реализацию новых логистических цепочек и новых совместных проектов.

Владимир Улахович обратил внимание, что в этом году наблюдается позитивная динамика в сфере транспорта.

С января по сентябрь этого года между Беларусью и Китаем курсировало 673 контейнерных поезда, за этот же период транзитом через Беларусь прошли 4 355 контейнерных поездов, что на 50% больше, чем в 2019 году.

"Отдельные возможности открывает уникальный проект индустриальный парк "Великий камень", который динамично наращивает свою резидентскую базу, открывая предприятия нового инновационного и технологического уровня. Еще одна новая тема, которая в последние годы у нас динамично развивается, - это межрегиональное сотрудничество, которое, несомненно, может дать серьезную прибавку. Отдельная тема, которая также станет предметом нашего обсуждения, это сотрудничество в области новых технологий и инноваций", - отметил он.

Председатель палаты напомнил, что сегодняшний бизнес-форум является одним из ключевых мероприятий участия Беларуси в третьей Китайской международной выставке импортных товаров и услуг. "Мы хотели бы использовать площадку форума, чтобы обменяться взглядами на развитие нашего сотрудничества, предложить новые темы, проекты, возможности, которые, несомненно, у нас есть. Они базируются, прежде всего, на политическом диалоге высочайшего уровня, взаимном доверии. Этот политический диалог является результатом многолетней совместной политической работы, и сегодня он является той устойчивой платформой, на которой мы можем успешно развивать наши торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие. Китай для Беларуси является важнейшим торгово-экономическим партнером, а также стратегическим партнером на глобальном уровне в регионе Евразии. Беларусь для Китая - тоже важнейший партнер, который может предложить свои инфраструктурные, логистические, технологические и торгово-экономические возможности", - подчеркнул Владимир Улахович.-0-