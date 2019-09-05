Беларусь и Китай намерены развивать сотрудничество в области оценки соответствия

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Беларуси и Китая намерены развивать двустороннее сотрудничество в области оценки соответствия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Делегация Китайского центра сертификации качества и Китайской сертифицирующей компании посетила Госстандарт Беларуси, состоялся ряд переговоров с руководством комитета и его институтов. Китайские специалисты ознакомились с направлениями деятельности Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) и Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ), посетили ряд испытательных лабораторий.

Первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола отметила, что имеющаяся сегодня у комитета база двусторонних соглашений с китайскими партнерами позволяет подчиненным организациям находить точки взаимодействия и развивать активное сотрудничество. "Надеемся, что организации Китая по итогам визита выйдут на тесное взаимодействие с институтами Госстандарта, и мы сможем работать по направлениям, представляющим взаимный интерес", - добавила она.

Китайские специалисты отметили хороший потенциал для развития двустороннего сотрудничества с БелГИСС и БелГИМ, особенно в области оценки соответствия пищевой продукции, радиотехнических и других изделий. Интерес представляют и взаимный обмен информацией по направлениям деятельности, вопросы обучения персонала. Стороны также считают важным развитие взаимодействия с учетом функционирования Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", на площадке которого предусматривается производство различных видов продукции.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о доработке проектов соглашений о сотрудничестве. Белорусские специалисты получили приглашение посетить Китайский центр сертификации качества и Китайскую сертифицирующую компанию.-0-