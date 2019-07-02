Беларусь и Китай обсуждают организацию совместных компаний по перевозке грузов воздушным транспортом

2 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай рассматривают возможность увеличения количества рейсов по маршруту Минск-Пекин, а также создание совместных компаний по перевозке грузов воздушным транспортом. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко сегодня на форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который прошел в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Современный бизнес требует повышенных скоростей. Поэтому мы рассматриваем как важные элементы в налаживании контактов между партнерами Беларуси и Китая увеличение количества рейсов по маршруту Минск-Пекин и организацию совместных компаний по перевозке грузов воздушным транспортом, - сказал министр. - Учитывая непосредственную близость Национального аэропорта Минск к Китайско-белорусскому индустриальному парку, считаю создание на базе аэропорта международного хаба, позволяющего обрабатывать грузы и доставлять их воздушными судами, важным направлением развития гражданской авиации".

Алексей Авраменко напомнил, что по итогам работы за 2018 год Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ". В этом году в аэропорту введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса. "Мы готовы принимать самолеты любого класса и повышать мощности по обработке грузов", - заверил он.

По словам министра, сегодня около 94% грузов из Китая в Европу доставляются по Южному морскому пути и только около 6% - по сухопутным маршрутам. "Беларусь заинтересована в увеличении конкурентных преимуществ сухопутного маршрута и привлечении дополнительных объемов перевозок, - отметил Алексей Авраменко. - В качестве одного из приоритетных направлений мы видим увеличение объема ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок грузов". В 2016 году он составил более 140 тыс. контейнеров в 20-футовом исчислении. В 2018 году в сообщении Китай-Европа-Китай 18 специализированными контейнерными ускоренными поездами через Беларусь было перевезено 325 тыс. контейнеров. К 2025 году планируется увеличить эту цифру до 1 млн.-0-