28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере. Об этом шла речь во время заседания Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В заседании комиссии в режиме видеоконференции приняли участие представители таможенных органов Беларуси и Китая, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и посольства Беларуси в Китае. Стороны отметили активное взаимодействие таможенных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных служб Беларуси и таможенной службы Китая, высокие результаты двустороннего сотрудничества, а также возрастающее число совместных проектов в связи с ростом взаимной торговли Беларуси и Китая. Участники подчеркнули стратегическое геополитическое положение Беларуси в рамках железнодорожного маршрута Китай - Европа инициативы "Пояс и путь", а также потенциал наращивания таких перевозок.

Также были рассмотрены вопросы развития института уполномоченных экономических операторов и расширения аккредитации белорусских производителей на китайском рынке. Отмечена заинтересованность в более тесном взаимодействии между таможенными органами Беларуси и таможнями ключевых городов доставки и таможенного оформления белорусских товаров в Китае. Стороны договорились расширять сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров, научных и профессиональных обменов.

Также в ходе заседания утверждено положение о комиссии, созданы рабочие группы по таможенному и карантинному сотрудничеству, подписан международный договор, предусматривающий обмен электронными сведениями о товарах и железнодорожных средствах, перемещаемых через территорию Беларуси и Китая.-0-