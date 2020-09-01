Беларусь и Китай планируют создать комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская сторона поддержала инициативу белорусской таможни по созданию комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Основным вопросом повестки таможенного сотрудничества с Китаем является создание отдельной комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству в белорусско-китайском межправительственном комитете по сотрудничеству. В результате переговоров Главное таможенное управление КНР поддержало предложение Государственного таможенного комитета Беларуси по созданию такого органа", - рассказали в ГТК.

Работа над соответствующим международным актом проводится по дипломатическим каналам Беларуси и Китая. Как отметили в ГТК, комиссия обозначит прогрессивный уровень межведомственного сотрудничества с китайской таможней, станет профессиональной площадкой для урегулирования вопросов в таможенной сфере и допуска белорусских товаров на рынок КНР.

Кроме того, проведены переговоры с китайской стороной о возможности налаживания таможенного сотрудничества второго уровня, то есть "таможня-таможня". Китайские партнеры уже предложили рассмотреть вариант побратимства с таможней Тяньцзиня - одного из четырех городов центрального подчинения в КНР.-0-