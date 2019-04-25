Беларусь и Китай подписали межправсоглашение об автомобильных перевозках

25 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали межправсоглашение о международных автомобильных перевозках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Как отметили в Минтрансе, соглашение заключено в целях развития и содействия сотрудничеству, а также внешнеторговых отношений в сфере международных автомобильных перевозок между двумя странами.

"Соглашение применяется к перевозкам пассажиров и грузов между Беларусью и Китаем, транзиту по их территориям и перевозке с территории одной из сторон в третьи страны и обратно, осуществляемой перевозчиками государств договорившихся сторон с использованием транспортных средств, зарегистрированных на территории этих государств", - уточнили в министерстве.

Стороны должны обмениваться разрешениями на перевозку пассажиров и грузов с соблюдением принципа недискриминации. Количество ежегодно передаваемых разрешений будет определяться на переговорах во время заседаний совместной комиссии по вопросам международных автоперевозок. На каждую перевозку предусмотрено оформление разового действительного разрешения на поездку туда и обратно.

Перевозчики, выполняющие перевозки по территории государства другой стороны, будут освобождаться от налогов, сборов и других платежей, связанных с владением или использованием транспортных средств.

Предусматривается, что по взаимному согласию сторон в соглашение могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами. Соглашение вступит в силу через 30 дней от даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.-0-