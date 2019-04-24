Беларусь и Китай подписали соглашение для укрепления безопасности цепи поставок продукции

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси и Главное таможенное управление Китая подписали соглашение о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов (РБ) и программы КНР по управлению добросовестными предприятиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Документ подписан на встрече председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько с министром Главного таможенного управления Китая Ни Юйэфэном. "Для Беларуси это первое подобное соглашение. Его реализация будет способствовать укреплению безопасности цепи поставок от отправителя до получателя и содействию в упрощении законной торговли между Беларусью и Китаем", - отметили в пресс-службе.

На встрече обсуждены и приняты решения по широкому спектру актуальных вопросов таможенного сотрудничества. Подписан меморандум о взаимопонимании между таможенными ведомствами двух стран об укреплении партнерства для ускоренного совершения таможенных операций в отношении товаров в рамках трансъевразийских железнодорожных контейнерных перевозок. Меморандум определяет совместные мероприятия, направленные на ускорение выпуска товаров при выполнении этих перевозок.

"Данные документы в полной мере отвечают целям и задачам, которые стоят перед современными таможенными службами в эпоху развития информационных технологий и систем", - добавили в ГТК.-0-

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