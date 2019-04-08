Беларусь и Китай подпишут соглашение о признании статуса уполномоченного экономического оператора

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора будет подписано в конце апреля в Пекине руководителями таможенных ведомств Беларуси и Китая. Проект уже одобрен сторонами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В документе определен ряд упрощений, которыми смогут пользоваться уполномоченные экономические операторы Беларуси третьего типа и добросовестные предприятия с высоким уровнем доверия КНР на территориях двух государств. Кроме того, реализация положений соглашения будет способствовать укреплению безопасности цепи поставок от отправителя к получателю и содействовать упрощению законной торговли между Беларусью и Китаем.

Работа в данном направлении велась еще с прошлого года, когда был подписан порядок взаимодействия между таможенными органами Беларуси и Китая и утверждена дорожная карта по заключению данного соглашения.

В посольстве Беларуси в КНР с 1 января 2019 года введена должность официального представителя ГТК. Необходимость работы сотрудника белорусской таможни в Китае обусловлена активным сотрудничеством двух стран, в том числе в таможенной сфере.-0-

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