Беларусь и Китай прорабатывают соглашение о торговле услугами и инвестициях

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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции КНР подписали меморандум о совместном исследовании целесообразности заключения соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.
"Сотрудничество по подготовке соглашения направлено на реализацию договоренностей глав Беларуси и Китая об углублении инвестиционного сотрудничества с акцентом на прямые инвестиции и сопряжение производственных потенциалов двух стран",- пояснили в Минэкономики.
Кроме того, соглашение должно способствовать увеличению и сбалансированности двусторонней торговли.-0-