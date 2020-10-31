31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создадут рабочую группу по упрощению торговых процедур, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики по итогам заседаний комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" с участием первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова.

Заседания прошли онлайн под председательством министра экономики Беларуси Александра Червякова и заместителя министра коммерции Китая, заместителя представителя Китая на международных торговых переговорах Юй Цзяньхуа.

Участники рассмотрели вопросы торгового, инвестиционного, кредитного и финансового сотрудничества, реализации проектов за счет технико-экономической помощи правительства Китая, развитие индустриального парка "Великий камень".

"Одним из приоритетных и наиболее перспективных направлений дальнейшего взаимодействия стороны определили расширение двусторонней торговли. Отмечена необходимость активизации прямых контактов между белорусскими экспортерами, китайскими торговыми предприятиями и палатами", - отметили в Минэкономики.

Достигнута договоренность о завершении в ближайшее время создания совместной рабочей группы по упрощению торговых процедур в качестве дополнительного механизма либерализации взаимной торговли и ликвидации торговых барьеров. Речь также шла о целесообразности заключения соглашения между Беларусью и Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Стороны определили планы и цели по дальнейшему развитию парка "Великий камень" как нового современного города, ведущей площадки региона для создания высокотехнологичных производств, центра притяжения научно-исследовательской деятельности по инициативе " Один пояс - один путь ".-0-