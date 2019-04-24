Беларусь и Китай в преддверии визита Лукашенко подписали пакет договоренностей

24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Китай в преддверии рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко подписали пакет договоренностей. Церемония состоялась в белорусской димписсии в КНР, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписано соглашение между Белорусским государственным медицинским университетом и международным образовательным альянсом "Ассоциация западного и восточного образования" о привлечении китайских граждан на учебу в Беларусь.
Заключен договор об условиях деятельности в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" с ООО "Электротехнологическая компания "Корхэлм-Бел". Таким образом, количество резидентов индустриального парка "Великий камень" увеличилось на одну компанию. Подписано соглашение о намерении вступления компании "Шэньси Баогуан Групп" в индустриальный парк "Великий камень".
С администрацией Сианьской национальной гражданской аэрокосмической индустриальной базы заключено рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между парками-побратимами.
Подписан меморандум РУП "Медтехноцентр" с компанией Biolight Co., Ltd (г.Чжухай) по вопросу создания совместного производства в Беларуси медоборудования (системы мониторинга пациента).
Также РУП "Медтехноцентр" заключен меморандум с компанией Medeco Industry Co., Ltd. (г.Шанхай) по созданию совместного производства в Беларуси (операционные лампы, медицинская мебель, рентгеновские аппараты, мониторы пациента, автоклавы).
Заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве между ОАО "Институт Белгоспроект" и ООО "Пекинская инвестиционная компания развития (корпорация) Цзяньи".-0-
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