Беларусь и Китай заинтересованы в активизации межрегионального сотрудничества

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай считают необходимым активизировать межрегиональное сотрудничество. Об этом, в частности, шла речь сегодня на встрече замминистра экономики Елены Перминовой с представителями делегации провинции Гуйчжоу КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества в области больших данных и электронной информации, углубления инвестиционного сотрудничества и увеличения объемов взаимной торговли.

В 2020 году запланировано проведение Года регионов Беларуси в Китае. В этой связи внимание было акцентировано на необходимости активизации межрегионального сотрудничества и укрепления экономических, культурных, туристических связей.

Китайская сторона выразила заинтересованность в увеличении количества предприятий из провинции Гуйчжоу, работающих в индустриальном парке "Великий камень", в том числе с учетом планов по развитию парка как умного города с применением передовых технологий и разработок.-0-