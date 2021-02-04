Беларусь и Китай заключили соглашение о строительстве 20 социальных домов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай заключили соглашение о реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)" в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

С белорусской стороны соглашение подписал министр экономики Александр Червяков, с китайской - посол Китая в Беларуси Се Сяоюн.

"Соглашение закрепило договоренности, достигнутые в мае 2015 года в ходе встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина, о направлении технико-экономической помощи на строительство социального жилья в Беларуси. Соглашением предусмотрено привлечение в 2021 году безвозмездной помощи в размере 222 млн китайских юаней для строительства 20 социальных домов на 1166 квартир общей площадью 66 061 кв.м", - пояснили в Минэкономики.

В ходе трех этапов проекта "Строительство социального жилья" будут построены 58 многоквартирных жилых домов на 4452 квартиры.

На первом этапе в 2017 году возведены 1432 квартиры социального жилья в 16 домах. При реализации второго этапа в 2019 году построены 22 жилых дома на 1854 квартиры.-0-