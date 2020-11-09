Беларусь и китайская провинция Ганьсу заинтересованы развивать межрегиональные проекты

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Беларуси в Китайской Народной Республике Татьяна Харлап встретилась с делегацией китайской провинции Ганьсу во главе с вице-губернатором Чэн Сяобо. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Пекине.

"На переговорах в Шанхае в составе белорусской делегации были дипломаты посольства Беларуси в Китае, генеральных консульств нашей страны в Чунцине и Шанхае, - отметили в белорусском загранучреждении. - Стороны обсудили взаимодействие Беларуси и провинции Ганьсу в различных сферах: торгово-экономической, инвестиционной, культурной и образовательной".

Был отмечен высокий уровень белорусско-китайских отношений и взаимоподдержки в период острой фазы распространения коронавируса, в первую очередь это взаимное предоставление гуманитарной медицинской помощи.

С учетом имеющегося опыта и региональной специализации Ганьсу в сфере традиционной китайской медицины белорусская сторона приветствовала открытие в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" Центра китайской медицины с участием компаний данной провинции.

Кроме того, стороны договорились активизировать реализацию проектов Ганьсу в регионах Беларуси. В качестве положительных примеров на переговорах отметили ресторан китайской кухни в Беларуси, а также создание Центра исследования Беларуси на базе Ланьчжоуского финансово-экономического университета.

Ганьсу - провинция на севере центральной части Китайской Народной Республики. Административный центр и крупнейший город - Ланьчжоу. В провинции есть предприятия нефтехимической промышленности. На протекающей по региону реке Хуанхэ построено 29 гидроэлектростанций, кроме того, в провинции находится один из крупнейших в мире комплексов ветроэнергетики. Активно развивается цветная металлургия. Под пашней около 11% территории Ганьсу. В горах традиционно выращивается зеленый чай.-0-