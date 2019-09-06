Беларусь и китайская провинция Гуандун будут расширять экономическое взаимодействие

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и китайская провинция Гуандун договорились расширить экономическое взаимодействие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и заместитель председателя народного политического консультативного совета провинции Гуандун Дэн Хайгуан на встрече рассмотрели широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия Беларуси и провинции Гуандун, перспективы осуществления новых совместных инвестпроектов, в том числе в контексте развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Стороны обсудили возможности активизации партнерства между городами Беларуси и провинции Гуандун в связи с планами объявить 2020 год Годом регионов Беларуси и Китая.

Заместитель министра подтвердил готовность МИД Беларуси оказывать необходимое содействие государственным учреждениям и субъектам хозяйствования провинции Гуандун в целях обеспечения их максимально результативного взаимодействия с белорусскими партнерами.

Была отмечена необходимость и востребованность взаимных мер по налаживанию прямого авиационного сообщения между Беларусью и провинцией Гуандун. Это значительно упростило бы контакты между бизнесменами обеих стран и могло бы стать важным фактором для развития взаимного туризма.

Дэн Хайгуан заверил, что по возвращении в Китай даст поручения местным органам управления провинции Гуандун о расширении сотрудничества с Беларусью по конкретным направлениям.

Провинция Гуандун - самый большой по населению и наиболее развитый в экономическом и технологическом плане регион Китая. Объем внешней торговли провинции Гуандун составляет почти четверть внешнеторгового товарооборота КНР. Большая часть китайских резидентов парка “Великий камень” - компании из провинции Гуандун. В 2017 году председатель КНР Си Цзиньпин определил провинцию Гуандун как регион, который способен стать локомотивом белорусско-китайского торгового и инвестиционного сотрудничества. В 2018 году в городе Гуанчжоу - столице провинции - начало работать генеральное консульство Беларуси.-0-