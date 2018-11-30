Беларусь и китайская провинция Гуандун планируют проекты в промышленности и АПК

30 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и китайская провинция Гуандун намерены определить для совместной реализации проекты в сферах промышленности и АПК. Эти вопросы рассматривались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с правительственной делегацией китайской провинции Гуандун во главе с заместителем генерального директора канцелярии внешних связей народного правительства Ло Цзюнем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Китайская делегация находится в Беларуси с визитом по приглашению Минского облисполкома. Встреча во внешнеполитическом ведомстве стала продолжением диалога заместителя министра с властями провинции, начатого во время его визита в Гуанчжоу 8 ноября этого года. Собеседники приветствовали недавнее открытие в Гуанчжоу, столице провинции, генерального консульства Беларуси, которое стало важным шагом в развитии двусторонних контактов.

Стороны обсудили возможности для расширения инвестиционного сотрудничества с Беларусью ведущих китайских компаний, прежде всего в контексте развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Андрей Дапкюнас и Ло Цзюнь рассмотрели возможные формы содействия со стороны органов государственного управления Беларуси и Китая. Речь шла о разработке прорывных белорусско-китайских проектов по региональной линии между промышленными и сельскохозяйственными производителями, туристическими операторами, авиакомпаниями. Отмечен значительный потенциал сотрудничества Беларуси с провинцией Гуандун в области туризма. Андрей Дапкюнас рассказал о планируемых в Минске в декабре этого года мероприятиях в связи с завершением Года туризма Беларуси в Китае и выразил надежду на участие в них представителей китайской провинции.

Ло Цзюнь также отметил заинтересованность китайских студентов в получении высшего образования в Беларуси.

В провинции Гуандун проживают около 120 млн человек. Регион занимает лидирующие позиции в экономике Китая. На Гуандун приходится десятая часть общего объема ВВП КНР и четверть национального экспорта. В провинции располагаются три из пяти специальных экономических зон Китая, а также штаб-квартиры и головные отделения крупнейших китайских компаний, которые активно сотрудничают с Беларусью. Среди них "Хуавэй", ZTE, "Чайна мэрчантс групп", "Мидеа". Гуандунские компании являются крупнейшими китайскими инвесторами в Беларусь и составляют треть китайских резидентов "Великого камня".-0-