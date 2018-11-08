Беларусь и КНР обсуждают создание в Хух-хото совместных предприятий по сборке сельхозтехники

8 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают возможность создания в китайском Хух-хото совместных предприятий по сборке сельхозтехники, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Данный вопрос в числе других рассматривался 7 ноября на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и министра промышленности Беларуси Павла Утюпина с мэром г.Хух-хото (китайский автономный район Внутренняя Монголия) Фэн Юйси. Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сферах поставок белорусской сельхозпродукции, обмена опытом в животноводстве. Отдельное внимание было уделено организации в Хух-хото белорусско-китайских СП по сборке сельскохозяйственной техники.

Переговоры прошли в рамках участия белорусской делегации в Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае.-0-