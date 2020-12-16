16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА. Беларусь и КНР создали площадку для отработки вопросов доступа на китайский рынок. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков прокомментировал итоги прошедшего 14 декабря заседания Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

По словам первого вице-премьера, принятые в ходе заседания межправкомитета решения носят глубокий стратегический характер, раскрывающий потенциал двустороннего взаимодействия.

"Во-первых, эксклюзивным является создание в рамках межправительственного комитета Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству. Это практическая площадка для отработки всех вопросов доступа на рынки КНР, ветеринарного, карантинного надзора и логистических цепочек, - отметил Николай Снопков. - Во-вторых, создание рабочей группы по упрощению торговых процедур между Министерством коммерции КНР и Министерством экономики Беларуси говорит само за себя. По договоренности Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпиня эта площадка направлена на упрощение торговых процедур и создание базы для активной торговли".

В-третьих, на заседании межправкомитета подписано совместное заявление Министерства экономики Беларуси и Министерства коммерции КНР о начале переговоров по соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между двумя странами. "Реализация этого соглашения изменит сущность и глубину совместного развития, упростит предоставление взаимных инвестиций без ограничений и запретительных списков. Упрощение торговли услугами на современном этапе является основой для активной торговли, поскольку современный товар на 80% состоит из услуг", - подчеркнул Николай Снопков.

В ходе заседания комитета отмечена также системность предоставления и масштабность безвозмездной технической помощи КНР на важнейшие социальные проекты и развитие инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В настоящее время портфель техпомощи составляет около $253 млн, а всего с 2015 по 2019 год по проектам международной техпомощи составляет $492 млн, что составляет почти 50% от всей безвозмездной технической помощи, поступающей в страну.

Председатель китайской части Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Го Шэнкунь подтвердил приоритетность и безусловное качество реализации в Беларуси за счет технико-экономической помощи Китая двух спортивных объектов - национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

"Стороны обсудили также необходимость скорейшего вовлечения в экономический оборот в Беларуси остатков кредитных линий КНР в объеме около $4 млрд на конкретные проекты по развитию социальной и транспортной инфраструктуры в целях неуклонного повышения уровня жизни населения Беларуси", - добавили в пресс-службе.-0-