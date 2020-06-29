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29 июня 2020, 18:49

Беларусь и Колумбия планируют создать торговую ассоциацию для укрепления экономических контактов

Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-колумбийскую торговую ассоциацию планируют создать для укрепления экономических контактов. Об этом сегодня во время открытия международного онлайн-курса сообщил посол Беларуси в Эквадоре и по совместительству в Колумбии, Никарагуа и Панаме Николай Овсянко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для укрепления экономических контактов планируется создание совместной белорусско-колумбийской торговой ассоциации", - проинформировал дипломат. Он заметил, что экономики Беларуси и Колумбии взаимодополняемые - то, что производит Беларусь, не производится в Колумбии, и наоборот. "Поэтому у нас очень хорошие перспективы для развития сотрудничества", - сказал Николай Овсянко.

Взаимоотношения с Колумбией развиваются пошагово, ведется работа над привлечением внимания колумбийских компаний. "В целом мои ощущения от взаимодействия с колумбийскими коллегами, предпринимателями таковы - сейчас интерес к Беларуси со стороны Колумбии очень большой. И наша задача - не потерять этот интерес и активно его развивать. В том числе для этих целей, как только будет возможность, мы будем содействовать организации поездки колумбийских предпринимателей в Беларусь для встречи с потенциально заинтересованными белорусскими производителями, - отметил посол. - Есть взаимная заинтересованность, что очень важно".

"Мы видим хорошие перспективы в расширении сотрудничества в приборостроении, нефтяной и химической промышленности, фармацевтике, транспорте и логистике. Колумбия для Беларуси - это двери в Латинскую Америку, в частности в Тихоокеанский альянс", - сказал Николай Овсянко. Он выразил признательность за содействие Боготы в получении Беларусью статуса наблюдателя в этом объединении и отметил, что для развития контактов было принято решение создать посольство Беларуси в столице Колумбии Боготе.

"Мы видим хорошие перспективы для наших компаний, которые производят автомобильную технику, нефтяной и химической промышленности", - подчеркнул дипломат и добавил, что Беларусь может предоставить хорошие условия в рамках инициативы "Пояс и путь". "Более того, Беларусь - это также двери для потребителей большого рынка ЕАЭС", - сказал он.

Николай Овсянко сообщил, что есть заинтересованность двух стран в проведении в ближайшее время консультаций внешнеполитических ведомств. Кроме этого, как только позволит ситуация, колумбийцев планируют познакомить с белорусской культурой, в частности с белорусскими фильмами.-0-

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