Беларусь и Колумбия видят перспективы сотрудничества в машиностроении

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Эквадоре и Колумбии по совместительству Николая Овсянко с вице-президентом Торговой палаты Кали Карлосом Андресом Пересом Рамиресом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы посол отметил, что Беларусь заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с департаментом Валье дель Каука и его столицей Кали.

Колумбийская сторона подчеркнула интерес к укреплению сотрудничества в области машиностроения, сельскохозяйственной техники и информационных технологий.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества.-0-