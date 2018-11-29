Беларусь и Костромская область реализуют проекты в строительной и лесоперерабатывающей сферах

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области, которое прошло сегодня в Костроме, достигнуты договоренности о совместной реализации в этом регионе проектов в строительной и лесоперерабатывающей сферах, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Российская сторона также выступила с инициативой проведения первой ювелирной выставки в Минске с широким представительством костромских ювелиров.

Запланировано проведение пресс-тура для журналистов Костромской области по Беларуси во время международного медиафорума "Партнерство во имя будущего" в 2019 году, в преддверии II Европейских игр. В 2019 году запланированы также мероприятия, на которые будут приглашены представители медиасферы и писательских кругов Костромской области.

Министерство информации Беларуси осуществляет общую координацию и контроль выполнения плана мероприятий на 2017-2019 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Костромской области России о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.-0-

Фото Министерства информации Беларуси